"Bares für Rares": Arabella Kiesbauer ersetzt künftig Willi Gabalier

Dass der TV-Altwarenhit "Bares für Rares" im Herbst von Servus TV zu Puls 4 übersiedelt, ist bereits seit längerem bekannt. Nun steht aber auch fest, wer die Nachfolge von Willi Gabalier als Herr oder Frau über das Trödelreich antritt: Arabella Kiesbauer moderiert künftig die Österreich-Ausgabe des Formats. Der Publikumsliebling begleitet dann die willigen Verkäufer durch den Weg von den Experten zu den Händlern.

Neue Trödel-Queen

"Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt. Und so trägt auch jede Rarität eine ganz persönliche mit sich", freute sich die 56-Jährige in einer Aussendung. Schließlich können sich Österreicher mit ihrem alten Krimskrams oder mehr oder minder wertvollen Schätzen an die TV-Show wenden, um diese möglichst gegen Geld einzutauschen. Dafür schätzen zunächst Experten die Ware, bevor die Kandidaten vor die Händlerrunde treten, um einen guten Preis zu erzielen. Die neue Produktion startet im September 2025.





Posting sorgt für Jubel

Auf Instagram schreibt Arabella: "Es ist offiziell! Ab Herbst darf ich „Bares für Rares Österreich“ moderieren und ich freue mich riesig darauf." Ihre Fans jubeln mit ihr: "Mit dir wird das ein Kassenschlager" und "Herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe!", lauten zwei der zahlreichen Kommentare.