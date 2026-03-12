Alles zu oe24VIP
Ozzy und Jack Osbourne
© Getty

Nachwuchs

Süße Hommage an Ozzy Osbourne (†76): Sohn Jack benennt Tochter nach ihm!

12.03.26, 08:43 | Aktualisiert: 12.03.26, 12:55
Teilen

"Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor" - Ozzy Osbournes Sohn Jack ist erneut Papa geworden. 

Ozzy Osbournes Sohn Jack ist erneut Vater geworden und hat seine Tochter nach der toten Rocklegende benannt. "Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor", schrieb der 40-Jährige und postete dazu einen kurzen Videoclip in schwarz-weiß von einem schlafenden Baby. "Sie ist perfekt", hieß es in einer Story. Wie das US-Magazin "People" berichtete, ist es das fünfte Kind von Jack Osbourne und das zweite mit seiner Ehefrau Aree.

Jack Osbourne zeigt seine kleine Tochter

Jack Osbourne zeigt seine kleine Tochter "Ozzy" Matilda. 

© Instagram

Mehr lesen: 

Der Black-Sabbath-Frontmann hatte im Juli 2025 in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben. Osbourne wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte nur sitzend teilnehmen. Gut zwei Wochen später, am 22. Juli, starb er im Alter von 76 Jahren. Jack Osbourne war wie seine Schwester Kelly und seine Eltern Teil der MTV-Serie "The Osbournes".

