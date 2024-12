Beyoncés Tochter Blue Ivy (12): Shitstorm für "unpassendes" Outfit

Glamour-Auftritt trotz Schlagzeilen: Beyoncé und Blue Ivy strahlen im Partnerlook Montagabend sorgten Beyoncé, Ehemann Jay-Z und Tochter Blue Ivy im Dolby Theatre in Hollywood für einen Glamour-Auftritt. Trotz jüngster Schlagzeilen über Jay-Z blieb das Trio gelassen und zeigte sich in stilvollen Looks auf dem roten Teppich.