Beyoncé verblüfft Fans: Im heißen Baywatch-Look als Pamela Anderson

Beyoncé verkleidete sich zu Halloween als Pamela Anderson und zeigte sich in einigen ihrer kultigsten Outfits.

Auf Instagram postete die Sängerin, 43, eine Bildserie, in der sie in Pamelas berühmtem roten „Baywatch“-Badeanzug sowie dem Look der Figur Barb Wire zu sehen war. Mit platinblonder Perücke und dünn gezupften Augenbrauen wirkte Beyoncé fast wie das Original und trug passend ein "Beywatch"-Outfit mit hohem Beinausschnitt, das Pamelas ikonische Rettungsschwimmer-Ausrüstung nachahmte.

Um den Look perfekt zu machen, trug Beyoncé eine rote Trillerpfeife um den Hals und hielt ein Rettungsgerät, genau wie Pamela in der berühmten Serie. Doch Beyoncé ließ es nicht nur bei einem Outfit – sie schlüpfte auch in Pamelas Barb-Wire-Look von 1996, mit einem tiefen schwarzen Bustier und langen, transparenten Handschuhen, um Pamelas Motorrad-Szene und sogar das Filmposter nachzustellen.

Im Film Barb Wire, einer der ersten großen Rollen von Pamela Anderson, wird die Heldin in ein geheimes Regierungsprojekt verwickelt, als eine Wissenschaftlerin zufällig ihre Bar betritt. Der Film, basierend auf einem Comic, erhielt zwar schlechte Kritiken, wurde aber über die Jahre zum Kultfilm.

Pamelas Figur Barb führt darin eine Bar in der "letzten freien Stadt" der USA und wird unfreiwillig in eine Verschwörung hineingezogen.

Beyoncé ließ den Abend schließlich mit einem weiteren ikonischen Look ausklingen: Pamelas legendärem Outfit bei den MTV Video Music Awards 1999, das aus einem auffälligen rosa Hut und einem glitzernden Gürtel bestand. Den Instagram-Post beendete sie mit den Worten „BEYLLOWEEN FIN.“