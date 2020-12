Nächster Mega-Fehler bei Cyberpunk 2077

Viele Gamer haben zahlreiche Stunden komplett umsonst gezockt.

Die Pannenserie bei Cyberpunk 2077 geht weiter. Nachdem Sony das Spiel des Entwicklerstudios CD Projekt Red aufgrund von Grafikmängeln und Gesundheitsrisiken sogar aus dem PlayStation Store geworfen hat, gibt es nun ein weiteres großes Problem.

So berichten zahlreiche Spieler, dass sie viele Stunden umsonst gezockt haben. Aufgrund eines Speicherfehlers haben sie nämlich ihre Spielstände verloren. Einige Reddit-Nutzer sind dem Problem auch schon auf den Grund gekommen.

Save-File funktioniert nur bis 8 MB

Der Fehler liegt in der Speicherdatei (Save-File) von Cyberpunk 2077. Wenn diese bei dem Game die Größe von 8 MB überschreitet, kann sie von der Konsole oder vom PC nicht mehr ausgelesen werden. Mittlerweile ist das Problem auch CD Projekt Red bekannt. Doch die Spieleschmiede hat einen ziemlich kuriosen Ratschlag für die Zockergemeinschaft. Die Gamer sollten einfach nicht so viele Gegenstände sammeln. Das Problem ist nur, dass das Sammeln von Gegenständen ein Kernbereich von Cyberpunk 2077 ist.

Für immer weg

CD Projekt Red will den Speicherfehler zwar so schnell wie möglich aus der Welt schaffen, doch für Betroffene gibt es dennoch keine gute Nachricht. Denn die verlorenen Spielstände werden auch nach einem Bugfix nicht wiederhergestellt werden können. Sie sind also für immer verloren.