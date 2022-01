Fix: Zwei weitere Peking-Tickets für den ÖSV

Die Liste ist bekannt! Das ÖOC hat am Montag die österreichischen Olympia-Starter vorgestellt - nun ist klar: es reisen nun doch elf Ski-Herren mit nach Peking!

Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking waren am Montag alle Augen auf das Vienna Marriott Hotel gerichtet. Dort wurde das ÖSV-Aufgebot bekannt gegeben. Insgesamt werden 106 AthletInnen Österreich in China vertreten - 42 Frauen und 64 Männer.

War vorher doch nur von neun Quotenplätze für die ÖSV-Herren die Rede, erhaltet Österreich zwei weitere Plätze. Stefan Brennsteiner und Max Franz sind in Peking mit dabei! Unter den gestrichenen Profis befinden sich prominente Namen: Fabio Gstrein oder Patrick Feurstein stehen nicht im rot-weiß-roten Olympia-Team. Im Slalom setzt der ÖSV lieber auf Michael Matt als auf Gstrein.

#SkiAlpin



????BREAKING NEWS????



Unser Herren-Team hat doch noch 2 Quotenplätze erhalten!



Stefan Brennsteiner und Max Franz sind in Peking mit dabei!



Hier das aktualisierte Aufgebot! ????????#skiaustria #austriapowerteam #teamaustria #Beijing2022 pic.twitter.com/NgtsVJ8HfX — Ski Austria ???????? (@Ski_Austria_) January 24, 2022