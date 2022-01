Thriller um Kader-Bekanntgabe: Wer fliegt nach Peking?

Am Montag ab 12.30 Uhr entscheidet sich welche Sportlerinnen und Sportler bei Olympia auf Medaillenjagd gehen. Die finale Kadernennung und alle Infos HIER im Sport24-LIVE-Ticker.

Der Countdown läuft, in 12 Tagen wird die Olympische Fackel bei der Eröffnungsfeier im Nationalstadion in Peking entzündet. Ab dann geht es in Chinas Hauptstadt in 109 Medaillen-Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Am Montag wird der endgültige Kader bekannt gegeben, bis zu 105 Athleten gehen für Österreich an den Start. Ebenfalls am Montag werden die Fahnenträger bestimmt - je ein Mann und eine Frau. Doch wer fährt nach China, wer bleibt zu Hause?

Fixstarter: Rodler gaben Team vorzeitig bekannt

Als bislang einziges gaben die Rodler ihr Aufgebot vorzeitig bekannt. Bei den Herren geht David Gleirscher als Titelverteidiger an den Start, dazu ist Wolfgang Kindl Gesamt-2. Auch im Doppel und bei den Damen (Madeleine Egle hält bei fünf Saisonsiegen) haben wir Goldchancen!

Ski-Krimi: Alpine haben Kitz-Wochenende abgewartet

Im Speed fix dabei sind Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr, wohl auch Max Franz. In den Technik-Rennen gesetzt sind Manuel Feller und Marco Schwarz, auch Saisonsieger Johannes Strolz wird im Slalom dabei sein. Außerdem wird eine Entscheidung feststehen, ob doch elf statt der laut Quote zugestandenen neun Alpinski-Männer im Aufgebot stehen werden.

Skispringen: Kramer ist unsere Gold-Hoffnung

Bei den Skisprung-Herren haben die Saisonsieger Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Huber ihr Peking-Ticket sicher, alle anderen konnten sich beim Weltcup am Wochenende in Titisee-Neustadt ins Rampenlicht fliegen. Das Damen-Team wird angeführt von Dominatorin Marita Kramer, dazu kommen ganz sicher Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig und Jacqueline Seifriedsberger.

Hoffnungen: Diese Stars reisen sicher nach China

Ihr Fix-Ticket haben zudem die Kombinierer Johannes Lamparter (Gesamt-Weltcup-Leader) und Mario Seidl. Im Biathlon ist Lisa Hauser gesetzt, bei den Herren Simon Eder und Felix Leitner. Im Snowboard sind Titelverteidigerin Anna Gasser, Clemens Millauer (je Freestyle), Daniela Ulbing, Julia Dumjovits, Sabine Schöffmann, Andreas Promegger, Benjamin Karl (Parallel) sowie Alessandro Hämmerle und Jakob Dusek (Cross) dabei.

Im Langlaufen ruhen unsere Hoffnungen auf Teresa Stadlober, im Skeleton auf Janine Flock, im Bob auf Benjamin Maier, im Eisschnelllauf auf Vanessa Herzog sowie im Ski-Freestyle auf Matěj Švancer. Im Ski-Cross haben Johannes Rohrweck und Tristan Takats ihr Ticket sicher.

Countdown: Mittwoch Abschied vom Präsidenten

Nach der Kaderbekanntgabe geht es Schlag auf Schlag. Montag und Dienstag steigt die traditionelle Olympia-Einkleidung im Hotel Marriott, am Mittwoch (13 Uhr) wird das Team in der Hofburg von Präsident Alexander Van der Bellen verabschiedet. Schon am Tag darauf heben die ersten rot-weiß-roten Athleten ab nach Peking - und das mit großen Ambitionen.

Aufgrund der bisher gezeigten Saison-Leistungen winkt ein Medaillen-Regen. Das bislang beste Abschneiden gab es 2006 in Turin (9 Gold, 7 Silber, 7 Bronze), vor vier Jahren in Pyeongchang holte Österreich 14 Medaillen (5/3/6).