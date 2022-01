Verpasst Goggia nach Sturz Olympia?

Sophia Goggia stürtzte beim Super-G in Cortina schwer. Das Zielgelände konnte sie nur humpelnd verlassen.

Verletzungs-Schock um die Dominatorin des aktuellen Weltcupwinters Sophia Goggia. Die Italienerin stürzte beim Super-G in Cortina schwer. Bereits letzten Winter verpasste Goggia nach einer Verletzung die Heim-WM in Cortina. Jetzt ist nach dem Sturz auch das nächste Großereignis in Gefahr. Die Dominatorin der aktuellen Saison humpelte beim verlassen des Zielegeländes merklich. Bereits nach dem Sturz hielt sich Goggia bereits das linke Knie. Nachdem Betreuer und Ärzte bei der Unfallstelle angekommen waren konnte die Ski-Dame mit den Skiern selbst ins Ziel fahren.

Eine genaue Diagnose gibt es nicht. Diese wird in den kommenden Stunden erwartet. Es dürfte sich jedoch um eine Knieverletzung handeln. Für den späteren Nachmittag ist eine MR-Untersuchung in Mailand anberaumt.