Max Franz: "Endlich wächst mein Knochen zusammen"

Über ein Jahr nach dem Horrorsturz (beide Unterschenkel gebrochen) und mehreren Operationen gibt es endlich positive Neuigkeiten von Skirennläufer Fax Franz (34).

Auf Instagram lässt der Abfahrtsstar die Fans an seiner Leidensgeschichte seit dem schlimmen Trainingssturz in Copper Mountain (Colorado) teilhaben. Nach gefühlt mehr Rückschlägen als Fortschritten kommt nun endlich eine positive Nachricht. "Tag 41 nach meiner letzten OP und mein Knochen fängt endlich an zusammen zu wachsen!", schreibt Max Franz, "was für ein #motivationsschub".

Dazu zeigt Franz Röntgenaufnahmen: Im linken Unterschenkel ist das Schienbein mit einem Marknagel verschraubt, das Wadenbein wächst "wild" zusammen. Franz nach dem Kontrolltermin im UKH Graz: "Vielen Dank an mein Ärzteteam und die perfekte Arbeit".

Rollstuhl-"Zeitlauf" im Krankenhaus

In der Instagram-Story vom Krankenhaus-Besuch sehen wir Franz, wie er im Rollstuhl um die Kurve rast, dazu läuft die Stoppuhr. Franz ("Nicht nachmachen, alle Teilnehmer sind trainierte Stuntmen"): "Nach meiner Kontrolle habe ich natürlich @matthias_walkner gesucht. Ich fühle mit dir und weiß, was du durchmachst ...".

"Will noch einmal konkurrenzfähig runterfahren"

Auch wenn Franz schon wesentlich weiter ist, als sein vor knapp einem Monat schwer gestürzter Motorrad-Kollege: Ursprünglich wollte er schon vor Weihnachten wieder frei Skifahren. Trotzdem lässt sich der 34-jährige Kärntner bei seinen Comebackambitionen nicht entmutigen. Auf ServsTV meinte er: "Sicher dauert es jetzt schon eine Zeit. Aber mein Plan steht nach wie vor." Der WM-Dritte von St. Moritz 2017 fragt sich: "Ist es noch möglich? Das sind ganz klare Gedanken, die umherschwirren. Ich mag es nach wie vor für mich schaffen noch einmal konkurrenzfähig runterzufahren. Das gilt auch für das restliche Leben.“