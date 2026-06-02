Ranking: Wiener Bar zählt zu den schönsten der Welt!

Das "Le Fou" in Wien wurde vom renommierten Prix Versailles unter die 16 schönsten Restaurants der Welt gewählt.

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Große Ehre für Wien: Der Prix Versailles hat seine Auswahl der "World’s Most Beautiful Restaurants" für 2026 veröffentlicht – und eine Wiener Adresse schafft es auf die internationale Design-Bühne. Das "Le Fou" im Herzen der Stadt zählt laut der renommierten Architektur- und Design-Auszeichnung zu den 16 schönsten Restaurants der Welt.

Der Prix Versailles wird jährlich in Zusammenarbeit mit der UNESCO vergeben und zeichnet weltweit außergewöhnliche Architektur- und Designkonzepte aus. Bewertet werden dabei nicht nur Ästhetik und visuelle Strahlkraft, sondern auch Kreativität, Innovation, die Einbindung lokaler Kultur, Nachhaltigkeit und die Frage, wie sehr ein Ort ein besonderes Erlebnis schafft. Kurz: Es geht um Räume, die weit mehr können, als nur schön auszusehen.

Le Fou © Eat Butter First

Wiener Hotspot mit Pariser Seele

Genau hier punktet das "Le Fou". Die Cocktailbar und das Restaurant befinden sich in einem historischen Barockhaus in der Wiener Innenstadt, eingebettet in das Boutiquehotel The Leo Grand. Schon der Name – "Le Fou", also "der Narr" – gibt die Richtung vor: verspielt, theatralisch, ein bisschen verrückt und sehr stilvoll.

Hinter dem Konzept stehen Gastro-Unternehmer Alexander Schrack und Interior Designerin Theresa Obermoser. Gemeinsam haben sie einen Ort geschaffen, der den Geist des Pariser Nachtlebens nach Wien holt – mit viel Atmosphäre, sinnlicher Opulenz und einem klaren Blick für Details.

Die Räume wirken wie unterschiedliche Bühnenbilder: Rost- und Terrakottatöne treffen auf eine goldene Lounge, dazu kommt ein privates Séparée mit Leopardenmuster. Seidenwände, Mohair-Velvet, Naturstein, patiniertes Metall und maßgefertigte Möbel verleihen dem Interieur Tiefe. Das Ergebnis ist glamourös, intim und überraschend – genau jene Mischung, die internationale Designjurys begeistert.

Alexander Kellas, Theresa Obermoser, Alexander Schrack © Andreas Tischler / Vienna Press

Designt von Kitzbühelerin Theresa Obermoser

Das gefeierte Interior stammt von der Kitzbühelerin Theresa Obermoser. Die Innenarchitektin und Gründerin von TO Design Studio hat sich längst einen Namen in der internationalen Designszene gemacht. Sie arbeitet zwischen Wien und London und realisierte bereits Projekte in Städten wie Ibiza und New York.

In Wien machte Obermoser unter anderem mit dem Private Members Club Am Hof 8 auf sich aufmerksam. Auch beim "Le Fou" zeigt sich ihre Handschrift: eine Mischung aus Eleganz, Mut zur Inszenierung und einem Gespür für Räume, die nicht nur fotografiert, sondern erlebt werden wollen.

Le Fou © Eat Butter First

Österreich zwischen Dubai, Hongkong und Beverly Hills

Dass eine Wiener Bar nun in einer Reihe mit internationalen Hotspots in Dubai, Hongkong, Monaco, London, Beverly Hills oder Kapstadt genannt wird, ist eine besondere Auszeichnung für die heimische Gastro- und Designszene.

Neben dem "Le Fou" wurden unter anderem das Nobu One Za’abeel in Dubai, Akira Back und Peridot in Hongkong, Carbone in London, Marlow in Monaco, Monsieur Dior by Dominique Crenn in Beverly Hills sowie Amura by Ángel León in Kapstadt ausgezeichnet.

Später im Jahr werden aus den 16 ausgewählten Adressen noch drei World Titles vergeben – darunter Preise für Interior und Exterior.

Die 16 schönsten Restaurants der Welt 2026 laut Prix Versailles