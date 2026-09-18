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Enger Wegbegleiter

Causa Gunkl: Jetzt spricht Alfred Dorfer

Ein älterer Mann sitzt nachdenklich auf einem Ledersofa in einem gemütlichen Zimmer.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Jahrelang stand Alfred Dorfer zusammen mit Günther Paal auf der Bühne.
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Im Missbrauchs-Skandal um Günther "Gunkl" Paal kommen immer mehr schockierende Details ans Licht. Nun reagiert mit Alfred Dorfer ein enger Wegbegleiter mit Bestürzung auf die Missbrauchsvorwürfe gegen seinen ehemaligen Kollegen.

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Wie der Kabarettist dem Falter berichtet, schrieb er Paal am Mittwochmorgen unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine SMS und fragte, ob die Anschuldigungen tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Er hat bald zurückgeschrieben, dass es stimmt. Damit waren die Spekulationen aus dem Weg geräumt. Die Fassungslosigkeit bleibt", so Dorfer.

Ein älterer Mann mit Brille sitzt an einem Tisch im Grünen und hält eine Zigarette in der Hand.
© APA/EVA MANHART

"Außerhalb der Vorstellungskraft"

Paal war mehr als zwei Jahrzehnte mit Dorfer auf Tour und von 1993 bis 2014 Mitglied dessen Auftrittsband. Auch in der ORF-Sendung "Donnerstalk" war er als "Experte für eh alles" bekannt. Danach sei der Kontakt abgebrochen, erzählt Dorfer dem Falter. Trotz der langen gemeinsamen Zeit habe man kaum über persönliche Probleme gesprochen. "Wir sind nicht in die seelischen Tiefen und Untiefen des anderen vorgedrungen." Das nun bekannt gewordene Verhalten habe "außerhalb meiner Vorstellungskraft" gelegen.

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Dorfer betont zugleich, dass der Fokus nicht ausschließlich auf dem Beschuldigten liegen dürfe. "Es sollte vor allem um das Opfer, das Kind gehen", sagt er. Mit einem Instagram-Posting habe er bewusst Stellung beziehen wollen – "auch in der Hoffnung, dass das Thema nicht nach einer Woche wieder vom Tisch ist".

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