Bauernregel macht unglaubliches Versprechen für 2027

Eine uralte Bauernregel zum Lambertustag verspricht Klarheit für kommende Jahreszeiten.

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Der Herbst zeigt sich in dieser Woche wechselhaft: Mal scheint die Sonne, mal ziehen Wolken auf und mal gibt es einen kurzen Schauer.

Der Legende nach lässt sich aus dem Wetter des 18. September angeblich einiges über die kommende Jahreszeit ablesen, noch lange bevor der Winter startet.

Blick auf die traditionelle Wetterlore

Grundlage dafür ist eine Regel rund um den Gedenktag des heiligen Lampert von Freising. Sie besagt: "Trocken wird das Frühjahr sein, ist St. Lampert klar und rein." Der Freitag gilt dabei als Lostag. Das ist einer von vielen Terminen im Jahr, an denen früher aus dem Tageswetter Rückschlüsse auf spätere Jahreszeiten gezogen wurden.

Solche Regeln sind über Generationen hinweg durch reine Beobachtung entstanden und wurden mündlich weitergegeben, lange bevor es moderne Wettermodelle gab. Bis heute erfreuen sich viele Menschen an diesem kulturellen Erbe.