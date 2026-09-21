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"Stop Bombing Civilians"-Mural auf Linzer Friedhofsmauer

Mural
© Tom Noise
Linz ist die einzige Stadt Österreichs, die sich offiziell – vom Gemeinderat einstimmig beschlossen – "Friedensstadt" nennt, und das bereits seit 40 Jahren.
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An einer Mauer des St. Barbara Friedhofes in der Nähe der Weltkriegsgedenkstätten gestaltete das Linzer Künstlerduo VIDEO.SCKRE aktuell ein Mural, das anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Friedensstadt Linz die Kampagne "Stop Bombing Civilians" der Hilfsorganisation Handicap International - Humanity & Inclusion unterstützt. Offiziell präsentiert wurde das fertige Mural am 21. September von Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

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Mit dem Kunstwerk, das als Teil der Weltkriegsgedenkstätte wirkt, wird ein klares Zeichen gegen Gewalt an Zivilisten in Kriegen gesetzt – bewusst ohne Bezug auf einen konkreten Konflikt, ein Land, eine Ethnie oder Religion.

Die Linzerin Julia Heinisch und Frederic Sontag haben auch bereits Murals an den Außenmauern des St. Barbara Friedhofs realisiert.

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