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Westspangen-Sperre: ÖVP will Sperre verkürzen

Symbolfoto Tunnelsanierung
© ASFINAG
Die ASFINAG investiert 110 Millionen in die Verkehrssicherheit und Erneuerung der Infrastruktur im Raum Wels.
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Mit Schulbeginn hat die Generalsanierung der Tunnel Noitzmühle und Steinhaus auf der A8 begonnen. Dafür muss die Welser Westspange in Richtung Süden zwischen Wels-West und dem Knoten Voralpenkreuz bis Ende Juni 2027 komplett gesperrt werden, der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

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Die Welser ÖVP hat jetzt einen Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat eingebracht. Die ÖVP will prüfen lassen, ob während der Tunnelsanierungen nicht doch jeweils eine Fahrspur pro Richtung offen bleiben kann – etwa indem bestimmte Arbeiten vorgezogen werden. Laut ASFINAG gibt es keine Alternative zur Sperre.

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