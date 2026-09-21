Westspangen-Sperre: ÖVP will Sperre verkürzen

Die ASFINAG investiert 110 Millionen in die Verkehrssicherheit und Erneuerung der Infrastruktur im Raum Wels.

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Mit Schulbeginn hat die Generalsanierung der Tunnel Noitzmühle und Steinhaus auf der A8 begonnen. Dafür muss die Welser Westspange in Richtung Süden zwischen Wels-West und dem Knoten Voralpenkreuz bis Ende Juni 2027 komplett gesperrt werden, der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Die Welser ÖVP hat jetzt einen Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat eingebracht. Die ÖVP will prüfen lassen, ob während der Tunnelsanierungen nicht doch jeweils eine Fahrspur pro Richtung offen bleiben kann – etwa indem bestimmte Arbeiten vorgezogen werden. Laut ASFINAG gibt es keine Alternative zur Sperre.