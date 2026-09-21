Wels
Westspangen-Sperre: ÖVP will Sperre verkürzen
Mit Schulbeginn hat die Generalsanierung der Tunnel Noitzmühle und Steinhaus auf der A8 begonnen. Dafür muss die Welser Westspange in Richtung Süden zwischen Wels-West und dem Knoten Voralpenkreuz bis Ende Juni 2027 komplett gesperrt werden, der Verkehr wird großräumig umgeleitet.
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Die Welser ÖVP hat jetzt einen Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat eingebracht. Die ÖVP will prüfen lassen, ob während der Tunnelsanierungen nicht doch jeweils eine Fahrspur pro Richtung offen bleiben kann – etwa indem bestimmte Arbeiten vorgezogen werden. Laut ASFINAG gibt es keine Alternative zur Sperre.
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