Kälte-Schock: Hier fällt jetzt schon der erste Schnee

Am Mittwoch könnte es sogar schon verbreitet frieren.

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Der Herbst zeigt sich in Österreich in den kommenden Tagen von seiner deutlich kühleren Seite. Nach den letzten Regenschauern am Montag setzt sich zunehmend die Sonne durch, gleichzeitig frischt der West- bis Nordwestwind auf. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag noch 16 bis 24 Grad.

Am Dienstag wird es dann spürbar kälter. Während es im Westen und Süden überwiegend sonnig und trocken bleibt, ziehen im Norden und Osten immer wieder Wolken und Regenschauer durch. Besonders entlang der Alpennordseite kann es nass werden. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 1500 bis 1800 Meter. Auf höheren Bergen ist damit bereits der erste winterliche Gruß möglich. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 12 und 22 Grad.

Minusgrade möglich

Noch kälter startet der Mittwoch. Nach einer klaren Nacht sinken die Frühtemperaturen auf 0 bis 10 Grad, in einzelnen höher gelegenen und inneralpinen Regionen sind auch Werte um den Gefrierpunkt möglich. Tagsüber bringt ein Zwischenhoch viel Sonnenschein, die Temperaturen steigen auf 14 bis 22 Grad.

Damit steht Österreich ein deutlicher Temperatursturz bevor. Besonders in den Bergen macht sich der Herbst bereits bemerkbar: Während in den Tälern noch milde 20 Grad möglich sind, kann oberhalb von 1500 Metern bereits Schnee fallen. Frostige Nächte werden zudem in den kommenden Tagen zum Thema.