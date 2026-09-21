Wichtiger Lostag
Alte Bauernregel: "So hält es noch vier Wochen aus"
Wie bei vielen sogenannten Lostagen wurde auch diesem Datum früher eine besondere Bedeutung für die weitere Wetterentwicklung zugeschrieben. Gleich mehrere überlieferte Bauernregeln drehen sich um das Wetter rund um den heiligen Matthäus.
Die bekannteste Regel lautet: "Hat Matthäus schön’ Wetter im Haus, so hält es noch vier Wochen aus." Freundliches und sonniges Wetter am 21. September galt demnach als Hinweis darauf, dass sich eine stabile Wetterlage noch einige Zeit halten könnte. Dazu passt der Spruch: "Wenn Matthäus freundlich schaut, man auf gutes Wetter baut."
Auch interessant
Langer Winter
Deutlich düsterer fällt die Vorhersage bei Sturm aus: "Tritt Matthäus stürmisch ein, wird’s bis Ostern Winter sein." Regen wird ebenfalls wenig positiv bewertet: "Wenn Matthäus weint statt lacht, Essig aus dem Wein er macht."
Die Sprüche spiegeln vor allem die Wetterbeobachtungen und Erfahrungen vergangener Generationen wider. Als moderne Langzeitprognose eignen sich Bauernregeln allerdings nicht. Sie sind vor allem ein überliefertes Stück bäuerlicher Wetter- und Kulturgeschichte.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden