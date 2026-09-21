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Wichtiger Lostag

Alte Bauernregel: "So hält es noch vier Wochen aus"

Ein Bauer steht im Maisfeld und blickt in den bewölkten Himmel.
© Getty Images
Der 21. September steht im Bauernkalender für den Matthäustag.
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Wie bei vielen sogenannten Lostagen wurde auch diesem Datum früher eine besondere Bedeutung für die weitere Wetterentwicklung zugeschrieben. Gleich mehrere überlieferte Bauernregeln drehen sich um das Wetter rund um den heiligen Matthäus. 

Die bekannteste Regel lautet: "Hat Matthäus schön’ Wetter im Haus, so hält es noch vier Wochen aus." Freundliches und sonniges Wetter am 21. September galt demnach als Hinweis darauf, dass sich eine stabile Wetterlage noch einige Zeit halten könnte. Dazu passt der Spruch: "Wenn Matthäus freundlich schaut, man auf gutes Wetter baut."

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Langer Winter

Deutlich düsterer fällt die Vorhersage bei Sturm aus: "Tritt Matthäus stürmisch ein, wird’s bis Ostern Winter sein." Regen wird ebenfalls wenig positiv bewertet: "Wenn Matthäus weint statt lacht, Essig aus dem Wein er macht."

Die Sprüche spiegeln vor allem die Wetterbeobachtungen und Erfahrungen vergangener Generationen wider. Als moderne Langzeitprognose eignen sich Bauernregeln allerdings nicht. Sie sind vor allem ein überliefertes Stück bäuerlicher Wetter- und Kulturgeschichte.

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