24/7 Hubschrauber hebt am Freitag ab

Der 24-Stunden-Betrieb von Christophorus Europa 3 stärkt nicht nur die Notfallversorgung von Oberösterreich sondern auch von Bayern. ÖAMTC und ADAC arbeiten am Standort Suben zusammen.

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Nur noch wenige Tage bis zum Start: Ab Freitag, 25. September 2026 wird der Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 am Stützpunkt Suben rund um die Uhr einsatzbereit sein. Schon bisher waren weite Teile Oberösterreichs auch in der Nacht mit einem 24/7 Hubschrauber aus angrenzenden Bundesländern versorgt. Mit dem 24/7 Hubschrauber am Standort Suben ist nun erstmals das gesamte Landesgebiet mit einer hochqualitativen Notfallversorgung rund um die Uhr abgedeckt. Zusätzliche Notärzte wurden dafür ausgebildet.

Von Braunau ins KUK in 30 Minuten

Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) sagt: „Gerade, weil die moderne Spitzenmedizin zunehmend in spezialisierten Zentren erbracht wird, ist unser Ziel umso klarer: der schnellste Transport zur besten, spezialisierten Hilfe – für alle Menschen, egal in welcher Region in Oberösterreich sie leben." Die Flugzeit aus beispielsweise Braunau in die spezialisierten Kliniken Wels-Grieskirchen oder Kepler Universitätsklinikum beträgt lediglich 20 bzw. 30 Minuten.

Das nächtliche Versorgungsgebiet orientiert sich an einem Einsatzradius von rund 30 Flugminuten – innerhalb 30 Minuten ist auch aus Suben der Großteil der Fläche Oberösterreichs erreichbar.