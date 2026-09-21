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Nachtversorgung

24/7 Hubschrauber hebt am Freitag ab

Christophorus 3
© Wikipedia
Der 24-Stunden-Betrieb von Christophorus Europa 3 stärkt nicht nur die Notfallversorgung von Oberösterreich sondern auch von Bayern. ÖAMTC und ADAC arbeiten am Standort Suben zusammen.
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Nur noch wenige Tage bis zum Start: Ab Freitag, 25. September 2026 wird der Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 am Stützpunkt Suben rund um die Uhr einsatzbereit sein. Schon bisher waren weite Teile Oberösterreichs auch in der Nacht mit einem 24/7 Hubschrauber aus angrenzenden Bundesländern versorgt. Mit dem 24/7 Hubschrauber am Standort Suben ist nun erstmals das gesamte Landesgebiet mit einer hochqualitativen Notfallversorgung rund um die Uhr abgedeckt. Zusätzliche Notärzte wurden dafür ausgebildet.

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Das nächtliche Versorgungsgebiet orientiert sich an einem Einsatzradius von rund 30 Flugminuten – innerhalb 30 Minuten ist auch aus Suben der Großteil der Fläche Oberösterreichs erreichbar.

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