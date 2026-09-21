Voestalpine: Elektrolichtbogenofen für greentec-Steel angeliefert

Die Technologieumstellung hin zu einer grünen Produktion stellt die gesamte europäische Stahlindustrie vor große Herausforderungen.

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Das Kernequipment des neuen Elektrolichtbogenofens (EAF) zur Erzeugung von grünem Stahl ist in Linz eingetroffen. Die Anlieferung der Einzelkomponenten mit einem Gesamtgewicht von 790 Tonnen erfolgte in mehreren Transporten größtenteils per Schiff. Der EAF wird im 1. Halbjahr 2027 in Betrieb gehen und im Vollbetrieb jährlich rund 1,6 Mio. Tonnen Stahl mit einem deutlich geringeren CO₂-Fußabdruck produzieren. Bis 2029 können dadurch bis zu 30 % der CO2-Emissionen gegenüber 2019 eingespart werden, dies entspricht fast 5 % der jährlichen CO2-Emissionen Österreichs. "Wir setzen mit greentec steel, Österreichs größtem Klimaschutzprogramm, weltweit neue Maßstäbe in der nächsten Generation der Stahlproduktion. Das Projekt ist an beiden Standorten sowohl zeitlich wie budgetär im Plan", sagt CEO Herbert Eibensteiner.

Einzelkomponenten montieren

Für den Elektrolichtbogenofen in Linz wurden die Hauptkomponenten in mehreren europäischen Ländern – Deutschland, Italien und der Türkei – gefertigt und an den Standort geliefert. Vor Ort werden die einzelnen Komponenten nun montiert, präzise ausgerichtet und zu einer betriebsbereiten Anlage zusammengeführt.