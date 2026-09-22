Kinderkulturwoche mit "Fluteman for Kids"-Show

Mehr als 30 Kulturpartner in Linz bieten um die 240 Veranstaltungen und Aktivitäten für kulturinteressierte Be sucher an.

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Von 14. bis 25. Oktober wird bei der 14. Kinderkulturwoche die volle Bandbreite präsentiert, die Linz für junge Menschen und Familien kulturell zu bieten hat: Workshops, Ausstellungen, Führungen, Theater-, Kino-, Tanz- und Musikvorstellungen, Lesungen, Bilderbuchkino, Schnupperangebote und vieles mehr. Veranstaltungen für jede Altersgruppe werden zu besonders kinder- und familienfreundlichen Sondertarifen angeboten und viele Programmpunkte, wie die Linzer Kinder- und Jugendbuchtage immer zu Beginn der Kinderkulturwoche, sogar bei freiem Eintritt. Und für alle bis 14 Jahre gilt: Eintritt frei in die Linzer Museen

Opening im Kuddelmuddel

"Wir laden alle sehr herzlich ein, die Kinderkulturwoche am Mittwoch, 14. Oktober , um 16.30 Uhr bei freiem Eintritt gemeinsam zu eröffnen. Das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel präsentiert als Auftakt die faszinierende, musikalische Fluteman for Kids-Show", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) .