oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

12 Tage Programm

Kinderkulturwoche mit "Fluteman for Kids"-Show

Kinderkulturwoche
© Getty Images
Mehr als 30 Kulturpartner in Linz bieten um die 240 Veranstaltungen und Aktivitäten für kulturinteressierte Be sucher an.
OE24 auf Google bevorzugen

Von 14. bis 25. Oktober wird bei der 14. Kinderkulturwoche die volle Bandbreite präsentiert, die Linz für junge Menschen und Familien kulturell zu bieten hat: Workshops, Ausstellungen, Führungen, Theater-, Kino-, Tanz- und Musikvorstellungen, Lesungen, Bilderbuchkino, Schnupperangebote und vieles mehr. Veranstaltungen für jede Altersgruppe werden zu besonders kinder- und familienfreundlichen Sondertarifen angeboten und viele Programmpunkte, wie die Linzer Kinder- und Jugendbuchtage immer zu Beginn der Kinderkulturwoche, sogar bei freiem Eintritt. Und für alle bis 14 Jahre gilt: Eintritt frei in die Linzer Museen

Auch interessant

Grüne-Krismer kämpft für Klimaanlagen in Pflegeheimen

Mattle tobt über "Tiroler Sprit-Aufschlag"

Aktivpension soll kommen: FPÖ stellt sich quer

Opening im Kuddelmuddel

"Wir laden alle sehr herzlich ein, die Kinderkulturwoche am Mittwoch, 14. Oktober , um 16.30 Uhr bei freiem Eintritt gemeinsam zu eröffnen. Das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel präsentiert als Auftakt die faszinierende, musikalische Fluteman for Kids-Show", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) .

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tscheche fuhr mit Fußfessel auf Diebestour ins Mühlviertel

Neues Gesetz für Grundversorgung kommt

"Druck di ned, druck! Nur heifa huift!"-Reanimations-Flashmob

Neue Umfrage zeigt: OÖ will Windenergie

Durchstich beim Linzer Hauptbahnhof wird Thema im Gemeinderat

Kinderkulturwoche mit "Fluteman for Kids"-Show

Tabakfabrik-Innenhof: Hanfpflanzen statt Autos

Mordanklage: 26-jährigen Afghanen totgestochen

Legionellenausbruch: Staatsanwalt ermittelt

voestalpine will vom Bahnfahr-Trend profitieren