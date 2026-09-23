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Kein Kinderstreich

Vandalenakt: Fahrradschlauch im Beichtstuhl zurückgelassen

Kirche in Grein
© Wikipedia
Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern, die u.a. ein Kreuz im Weihwasser versenkt haben.
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Am Montag im Zeitraum von 8 bis 11:15 Uhr verstreuten in der Kirche in Grein (Bez. Perg) bislang unbekannte Täter Utensilien aus dem Beichtstuhl, Gebetsbücher, Andachtsbilder von Heiligen und Sitzpolster auf dem Boden der Kirche. Im rechten Seitenschiff wurde der Deckel des Taufbeckens heruntergerissen, das abgebrochene Kreuz sowie zwei Stolen des Pfarrers im Weihwasser versenkt.
Der oder die Täter haben im Beichtstuhl einen Fahrradschlauch zurückgelassen.

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"Kinder können es nicht gewesen sein, weil das Taufbecken können nur Erwachsene herunterreißen", heißt es aus der Gemeinde.
Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Grein unter der Tel-Nr. 059133 4323.

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