Kurios! Piloten sollen bald keine Bärte mehr tragen dürfen
© getty

Sicherheitsrisiko

Kurios! Piloten sollen bald keine Bärte mehr tragen dürfen

28.08.25, 21:01
Teilen

Australiens größte Fluglinie Qantas will künftig auch Regionalpiloten den Bart im Cockpit verbieten – offiziell aus Sicherheitsgründen. Doch Piloten rebellieren gegen die neue Vorschrift und lassen sich demonstrativ erst recht Gesichtsbehaarung wachsen. 

Ein Gutachten soll gezeigt haben, dass Bärte den Sitz von Sauerstoffmasken beeinträchtigen. Darauf stützt Qantas sein Verbot.

Widerspruch von Studien

Andere Untersuchungen aus Kanada und den USA widersprechen: Moderne Masken dichteten auch mit Bart zuverlässig ab. Air Canada etwa erlaubt Vollbärte bis 1,25 Zentimeter.

Piloten im Widerstand

Viele QantasLink-Piloten protestieren gegen die neuen Regeln, manche mit demonstrativem Bartwuchs. Sie sehen die Vorschrift als unnötig und praxisfern.

Unterschiedliche Regeln weltweit

Während Airlines wie Lufthansa, Emirates oder Virgin Australia Bärte erlauben, gilt in den USA bei American Airlines, Delta oder United: glattrasiert oder Grounding.

Konflikt ungelöst

Zwischen Airline und Piloten schwelt nun ein Streit, der auch gewerkschaftlich aufgegriffen werden könnte.

