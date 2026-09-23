Im Gemeinderat
Strandbar Sandburg: Wie viel Geld rieselt Linz hier durch die Finger?
Die "Sandburg" Strandbar beim Brucknerhaus gilt seit der Eröffnung im Juli 2015 als eine der lukrativsten Gastro-Locations der Stadt. Die Pachtzinseinnahmen für das Areal im Donaupark sind für die Stadt Linz jedoch bescheiden.
Für die Errichtung des Areals nahm die Stadt Linz damals viel Geld in die Hand. Bei der Gemeinderatssitzung am 24. September will KPÖ-Gemeinderat Michael Roth-Schmida das Thema auf die Tagesordnung bringen.
Roth-Schmida will wissen, wie viel die Stadt Linz mit dem Projekt einnimmt, welche laufenden Kosten für die Erhaltung des Areals anfallen und wie hoch die bisherigen Gesamtausgaben sind.
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Konsumfreier Raum
"Wir haben 2015 gegen die Sandburg gestimmt. Damals hieß es von Seiten der verantwortlichen Politik, dass man die Ausgaben wieder hereinholen könnte und die Promenade als konsumfreier Raum erhalten bleibt. Nun ist es an der Zeit, das auch zu überprüfen", so Roth-Schmida.
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