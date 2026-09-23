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Ein Tag länger

Urfahranermarkt: Bieranstich und Freifahrten bereits am Freitag

Heuer gibt es neue Fahrgeschäfte
© Stadt Linz
Während das Oktoberfest schon auf Hochtouren läuft, müssen auch die Oberösterreicher nicht mehr lange auf ihre Festzelt-Gaudi warten.
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Während am Montag die letzten Fahrgeschäfte angekommen sind, weil sie noch bis Sonntag im Einsatz auf einem anderen Jahrmarkt gewesen sind, wird bei vielen noch poliert, getestet und laut Stadt Linz "das ein oder andere Wehwehchen zum Saisonende repariert". Der Urfahraner Herbstmarkt startet dieses Mal bereits am Freitag, 25. September und nicht wie gewohnt am Samstag. Der Bieranstich erfolgt um 19 Uhr. Es werden somit auch die Freifahrten vorgezogen: auf Freitag von 18 bis 19 Uhr. Mit "1001 Nacht" kehrt ein Klassiker zurück. Der umfassend modernisierte fliegende Teppich bringt bis zu 40 Fahrgäste auf eine Höhe von bis zu 28 Metern. Das Fahrgeschäft war bereits zwischen 1989 und 1998 in Österreich unterwegs und startet nach seiner Erneuerung wieder durch. Seit dem Frühlingsmarkt haben mehr Fahrgeschäfte Platz, weil die Messehallen weiter nach hinten Richtung Campingplätze verschoben wurden

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Intervallverdichtung

Ein Comeback feiert auch das Wahrsagen am Volksfest: Wahrsagerin Monica Traber wird ihre Zelte im Ostbereich aufschlagen.

Man kann bereits jetzt voraussagen, dass viele einen Rausch ausfassen werden und deswegen am besten mit Öffis anreisen sollen: An den beiden Sonntagen, 27. September und 4. Oktober, werden jeweils nachmittags die Intervalle der Straßenbahnlinien 1 und 2 von zehn auf 7,5 Minuten verdichtet.

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