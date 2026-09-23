Rupertikirtag mit Gratis-Kinderaktion

Der Rupertikirtag verbindet Salzburger Brauchtum, Musik, regionale Schmankerl und Handwerk und lädt dazu ein, die Salzburger Altstadt einmal ganz besonders zu erleben.

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Team Schaumrolle oder Team Bratwürstl? Von heute Mittag bis Sonntag, 27. September verwandelt sich die Salzburger Altstadt wieder in einen großen Festplatz. Am Samstag präsentiert sich der Musikum-Nachwuchs ab 11.15 Uhr drei Stunden lang mit einem bunten Repertoire von Volksmusik bis Pop auf der Rupertibühne am Domplatz.



Damit möglichst viele Menschen den Rupertikirtag am Areal rund um den Dom unbeschwert genießen können, setzt die Stadt Salzburg auch heuer gemeinsam mit dem Altstadtverband auf Awareness und soziale Teilhabe.



Frauen und Mädchen können sich mit der Frage "Ist Luisa da?" an die Security wenden. Damit können sie unkompliziert und ohne lange Erklärung signalisieren, dass sie sich in einer unangenehmen Situation befinden und Unterstützung benötigen. Auch das international bekannte Handzeichen – Daumen in die Handfläche legen und die übrigen Finger darüber schließen – kann genutzt werden, um diskret auf eine Notsituation aufmerksam zu machen.

Zehn Gratis-Jetons für Kinder

Auch Familien mit geringerem Einkommen sollen den Rupertikirtag genießen können. Deshalb wird die erfolgreiche Aktion 2026 fortgesetzt. Kinder und Jugendliche mit einer gültigen Aktiv:Karte KIDS erhalten zehn Gratis-Jetons. Das Angebot wurde bereits 2025 sehr gut angenommen: Rund zwei Drittel der versandten Gutscheine wurden eingelöst.