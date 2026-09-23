Nochmals geprüft
Google Kronstorf: Es kommt fix keine UVP
Vergangene Woche hatte Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) die zuständige Behörde des Landes Oberösterreich beauftragt, die UVP-Frage für Kronstorf (Bez. Linz-Land) noch einmal umfassend zu prüfen und zu erörtern. Anlass war eine Entscheidung der niederösterreichischen UVP-Behörde, wo bei einem geplanten Rechenzentrum eine UVP-Pflicht aufgrund der großen Diesel-Notstromaggregate festgestellt wurde. Die oberösterreichische UVP-Behörde hingegen hatte vergleichbare Aggregate beim Projekt in Kronstorf im Jahr 2020 rechtlich anders eingestuft.
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UVP-Bescheid aus 2020 gilt
Die von Kaineder beauftragte neuerliche rechtliche Prüfung zum Google-Rechenzentrum in Kronstorf ist von den Behörden des Landes OÖ nun abgeschlossen. Das Ergebnis: Der UVP- Feststellungsbescheid aus 2020 ist rechtskräftig, die nunmehr geplante Erweiterung ist vom UVP- Feststellungsbescheid bereits umfasst. Die Entscheidung der niederösterreichischen Behörden, bei einem Rechenzentrum in Leopoldsdorf eine UVP durchzuführen, ändert daran nichts, denn die Entscheidung in Oberösterreich ist rechtskräftig.
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