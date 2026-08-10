Demo vor Kanzleramt, aber Stocker nicht da

Nach dem Kinderbetreuungs-Sager von Kanzler Christian Stocker wird am Montag demonstriert.

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"Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit", sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vergangene Woche bei seiner Gesprächstour in Salzburg. Er habe seine Kinder nicht als Rechenbeispiel erzogen, "was kriege ich dafür".

Zwischenzeitlich hat sich der Kanzler für seinen Sager zwar entschuldigt, die Aufregung ist aber nach wie vor nicht abgeebbt.

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Für Montagnachmittag wurde eine Spontandemo vor dem Bundeskanzleramt angekündigt. Das Aktionsbündnis "Frauen*Streiken", ein Zusammenschluss von mehreren Gruppierungen, will ab 16 Uhr dem Kanzler zeigen, "wer die wichtigste Arbeit in Österreich leistet". Das Motto der Demo: "Es reicht! Wir lassen uns unsere Leistungen nicht vom Bundeskanzler verhöhnen".

Stocker selbst wird die Demo allerdings nur von der Ferne wahrnehmen können: Der Kanzler ist am Sonntag nach Ankara aufgebrochen, für Montag steht ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan an.