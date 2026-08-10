Schellhorn: "Salzburg wäre ohne Festspiele zweites Linz"

Entbürokratisierungs-Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) ließ am Wochenende wieder einmal mit einem Sager aufhorchen.

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Entbürokratisierungs-Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So auch am Wochenende, wo es im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" einen kleinen Seitenhieb gegen Oberösterreich gab.

"Ich beleidige viel die Oberösterreicher. Und Salzburg wäre ohne Festspiele ein zweites Linz", spöttelte Schellhorn gegen sein Nachbar-Bundesland. Der NEOS-Politiker kommt bekanntlich aus Salzburg. Allerdings beschwichtigte Schellhorn zugleich: Er meine das nicht böse.

Im Interview erklärte Schellhorn zudem, dass er gerne Politiker sei. "Das ist mein Leib- und Lebensthema". Er würde es auch "wahnsinnig gerne länger machen". Aber eine Legislaturperiode dauere nun mal fünf Jahre.