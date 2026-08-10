Politik
TV
E-Paper
Immo
Politik

Nächster Sager

Schellhorn: "Salzburg wäre ohne Festspiele zweites Linz"

© APA/MAX SLOVENCIK
Entbürokratisierungs-Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) ließ am Wochenende wieder einmal mit einem Sager aufhorchen.
OE24 auf Google bevorzugen

Entbürokratisierungs-Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So auch am Wochenende, wo es im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" einen kleinen Seitenhieb gegen Oberösterreich gab.

Auch interessant

"Rechtswidrig": FPÖ hat ORF-Klage eingebracht

Erdwärme: SPÖ-Vorstoß für leichtere Nutzung

Demo vor Kanzleramt, aber Stocker nicht da

"Ich beleidige viel die Oberösterreicher. Und Salzburg wäre ohne Festspiele ein zweites Linz", spöttelte Schellhorn gegen sein Nachbar-Bundesland. Der NEOS-Politiker kommt bekanntlich aus Salzburg. Allerdings beschwichtigte Schellhorn zugleich: Er meine das nicht böse.

Im Interview erklärte Schellhorn zudem, dass er gerne Politiker sei. "Das ist mein Leib- und Lebensthema". Er würde es auch "wahnsinnig gerne länger machen". Aber eine Legislaturperiode dauere nun mal fünf Jahre.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neuer Showdown um ORF diese Woche

Demo vor Kanzleramt, aber Stocker nicht da

Stocker in Ankara bei Erdoğan

Erdwärme: SPÖ-Vorstoß für leichtere Nutzung

Stocker bei Erdoğan: "Drei große Themen"

"Rechtswidrig": FPÖ hat ORF-Klage eingebracht

Schellhorn: "Salzburg wäre ohne Festspiele zweites Linz"

Wiener Lokal wirft rechtsextremen Sellner raus

ID-Austria-Chatbot wirft Babler aus Regierung

Dürre: Tauziehen um Bauern-Hilfspaket