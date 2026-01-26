Insider verrät neue Details: Michael Schumacher sitzt im Rollstuhl

Ein neuer Bericht aus England gibt neue Einblicke über den gesundheitlichen Zustand von Formel-1-Ikone Michael Schumacher.

Der 29. Dezember 2013 wird vielen Menschen stets in Erinnerung bleiben. An diesem Tag stürzte Formel-1-Legende Michael Schumacher während dem Ski-Urlaub in Méribel schwer.

Seitdem gibt es von der Familie wenig Informationen an die Öffentlichkeit und viele Gerüchte sind im Umlauf, wie es dem mittlerweile 57-jährigen Deutschen tatsächlich geht.

Das Jahr 2026 wäre für den siebenfachen Formel-1-Weltmeister ein besonderes Jahr, vor 30 Jahren unterschrieb er bei Ferrari und beendete seine ruhmreiche Karriere vor 20 Jahren. Bis heute konnte kein anderer Pilot in der Motorsport-Königsklasse mehr Weltmeister-Titel holen als der Deutsche.

Doch wie es ihm wirklich geht, ist ein großes Rätsel. Die Familie rund um Frau Corinna hüllt sich weiterhin in Schweigen und ist darum bemüht, dass keine Infos und Bilder an die Öffentlichkeit kommen.

Nur wenige Menschen dürfen Schumi sehen

Neben der Familie gibt es nur eine Handvoll Menschen, die seit dem Horror-Sturz Zeit mit Schumacher verbringen durften. Sein ehemaliger Teamchef Jean Todt und Österreichs letzter Grand-Prix-Sieger Gerhard Berger sollen zwei davon sein, doch von ihnen hört man kein Wort.

Der engste Kreis der Schumachers hält zusammen und schützt die Ikone auch 12 Jahre nach dem Unfall, bei dem der Ausnahme-Sportler gegen einen Felsen prallte und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt.

Der Hauptwohnsitz ist weiterhin das Anwesen in Gland am Genfer See, doch seit Jahren soll Michael besonders viel Zeit auf seiner Ferien-Villa auf Mallorca verbringen, die die Familie einst von Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez gekauft hat. An beiden Orten herrschen hohe Sicherheitsvorkehrungen. Überwachungskameras, hohe blickdichte Zäune und ein eigenes Security-Personal achten darauf, dass nichts nach außen dringt.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Auf der Balearen-Insel fand auch die Hochzeit seiner Tochter Gina im vergangenen Sommer statt. Papa Michael soll bei der Zeremonie dabei gewesen sein. Obwohl es auch dort ein striktes Foto-Verbot gab und geladene Gäste der Außenwelt nichts verraten durften, behaupten seitdem mehrere Quellen, dass der 57-Jährige mit Hand- und Augenzeichen kommuniziert.

Nun hat sich ein britischer Journalist der Daily Mail auf den Weg nach Spanien gemacht, um einen Lokalaugenschein durchzuführen. Er war auch schon zu Schumachers Ferrari-Zeiten bei den legendären Ski-Ausflügen der Scuderia dabei, wo er Schumacher auch von seiner privaten Seite kennenlernen konnte.

Wegbegleiter verrät neue Infos

Bereits einige Meter vor dem Anwesen wurde er von einem Security-Mitarbeiter aufgehalten. Laut seinen Informationen dürfte die Rennfahrer-Legende allerdings auf den Rollstuhl angewiesen ist, ein Detail, das so ausführlich noch nie an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Die Schumacher-Villen sind bereits vor Jahren umgebaut worden und mittlerweile barrierefrei.

Noch herausfordernder könnte es ab heuer werden. Denn seine Frau Corinna soll vermehrt in die USA reisen. Einerseits lebt dort Tochter Gina, andererseits wird Sohn Mick ab dem Jahr 2026 in der amerikanischen Indy-Car-Serie antreten und dabei möchte die 56-Jährige ihren Jungen vermehrt unterstützen. Sicher ist aber, dass ihr geliebter Mann bei dem sorgfältig ausgewählten Personal auch in dieser Zeit gut aufgehoben sein wird.