Herr Marko, wem würden Sie einen Sieg gegen Red Bull vergönnen?

Für Red-Bull-Mastermind Helmut Marko (80) ist das Monza-Wochenende eine Reise in die Vergangenheit: „Dort bin ich selbst noch gefahren (1970, d. Red.). Allerdings war die Strecke damals noch viel schneller. Aber das Mystische hat der Königliche Park heute noch immer.“

Oe24: Herr Marko, welchem Team würden Sie es am ehesten vergönnen, die Red-Bull-Siegesserie zu durchbrechen?

Marko: Damit das passiert, müsste Max (Verstappen, d. Red.) einen technischen Defekt haben. Aber wenn wir schon geschlagen werden, dann würde ich das irgendwie Ferrari vergönnen, erst recht in Monza.

Oe24: Als das Rennen in Zandvoort kurz vor Schluss neu gestartet wurde, versuchte Alonso den zuvor dominierenden Verstappen auf nasser Strecke zu überholen. Mussten Sie da um die Red-Bull-Rekordserie zittern?

Marko: Tatsächlich war es da kurz brenzlig. Wir haben mit den Reifen Probleme bekommen, und Alonso war neben Max der Beste da draußen. Aber Max hat uns mit seiner Souveränität signalisiert: ,Das mach ich schon …“. Wenn du einen Verstappen hast, funktioniert alles.

Oe24: Immer mehr Insider rechnen damit, dass Red Bull als erstes Team tatsächlich alle Saisonrennen gewinnt …

Marko: Inzwischen halte auch ich es für gut möglich. Andererseits kann immer etwas passieren.

Oe24: Sie meinen den vorhin angesprochenen Defekt bei Verstappen? Auf Perez können Sie sich nicht verlassen, oder?

Marko: Leider. Checo fährt phasenweise echt gut, aber schafft es nicht, immer das Letzte aus dem Auto rauszuquetschen, ohne dabei Fehler zu machen. In Zandvoort zum Beispiel wäre er ohne den Abbruch wahrscheinlich nicht in die Punkte gekommen.

Marko über Perez: "Job-Garantie, gibt's die in der Formel 1?"

Oe24: Könnte es Red Bull da nicht irgendwann reichen?

Marko: Jetzt hat er einmal einen Vertrag bis 2024.

Oe24: Aber ist das eine Job-Garantie?

Marko: Job-Garantie, gibt’s die in der Formel 1? Es ist jedenfalls eine vertragliche Garantie.

Oe24: Sky-Experte Ralf Schumacher meinte, Perez wäre auf Dauer nicht mehr tragbar für Red Bull.

Marko: Aber er hat hoffentlich nicht gemeint, Mick Schumacher müsste ihn ersetzen (lacht).

Oe24: Wie wir seit Zandvoort wissen, habt ihr mit Liam Lawson einen starken Testfahrer. Wie zufrieden sind Sie mit dessen Last-Minute-Debüt nach dem Ricciardo-Ausfall?

Marko: Er hat seine Sache gut gemacht. Im Qualifying haben sie ihn zur falschen Zeit hereingeholt, im Rennen hat er dann wettbewerbsfähige Zeiten hingelegt. Außerdem hat er keinen Respekt gezeigt und nicht nur Leclerc, sondern auch Max überholt. Insgesamt war es ein sehr positives Debüt.

Oe24: Welches Potenzial sehen Sie ihn ihm?

Marko: Das wird sich in Monza zeigen, und wahrscheinlich auch in Singapur.

Oe24: Wie lange wird Ricciardo ausfallen?

Marko: Normalerweise heißt es, dass es bei so einer schweren Handverletzung sechs Wochen dauert. Aber manchmal heilt so was doch schneller. Daniel sollte möglichst schnell Punkte für AlphaTauri einfahren.

Oe24: Was ist dran an Gerüchten über Spannungen zwischen Alpha Tauri und dem ,großen‘ Red-Bull-Rennstall? Stimmt es, dass beide Teams in Zukunft mehr zusammen arbeiten und ein Teil der AlphaTauri-Crew zu Red Bull Racing nach England ziehen soll?

Marko: Soweit es das Reglement zulässt, macht eine Annäherung Sinn. Deswegen werden wir AlphaTauri-Leute zu uns in ein Gebäude nach Milton Keynes holen. Ihr Auto hat jedenfalls Potenzial.