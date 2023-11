Bruder Ralf spricht über Zustand von Michael Schumacher

Wie geht es Michael Schumacher? Nun hat sich sein Bruder Ralf über den Gesundheitszustand der Formel-1-Legende geäußert.

Er gilt nach wie vor als eine der größten Motorsport-Ikonen aller Zeiten: Michael Schumacher. Sieben WM-Titel holte der heute 54-Jährige während seiner aktiven Zeit als Formel-1-Rennfahrer. Doch vor mittlerweile fast zehn Jahren nahm das Schicksal eine tragische Wendung.

Am 29. Dezember 2013 verunglückte "Schumi" in der Freizeit beim Skifahren in den französischen Alpen. Bei seinem Skiunfall schlug er heftig mit dem Kopf auf einen Felsen auf. Seither ist sein genauer Gesundheitszustand ein großes Rätsel – die Familie Schumacher schweigt eisern darüber, wie es um die F1-Legende genau steht.

"Wir müssen es akzeptieren"

Nun hat sich sein Bruder Ralf Schumacher (48) – selbst einstiger Formel-1-Pilot – zum Zustand seines Bruders zu Wort gemeldet. "Das Leben ist manchmal leider nicht fair. Wir müssen es akzeptieren", sagte er in der Zeitschrift Bunte.

© Getty Michael und Ralf Schumacher bei der DTM im Hockenheim 2012 ×

Der Familie von Michael steht Ralf als Beistand zur Seite: "Wenn ich seine Kinder Gina-Maria und Mick sehe, lacht mein Herz. Wenn jemand in der Familie meinen Rat sucht, bin ich da. Sie gehen ihren Weg."

© Getty Mick Schumacher ×

In der Tat ist Mick Schumacher (24) in die Fußstapfen seines Vaters getreten und selbst in der Formel 1 aktiv. In der aktuellen Saison ist er Test- bzw. Ersatzfahrer für Mercedes und McLaren. Gina-Maria wurden dagegen von ihrer Mutter Corinna die Liebe zu Pferden in die Wiege gelegt. Die 26-Jährige macht sich als Western-Reiterin.

© Getty Gina-Maria Schumacher ×

Anwalt erklärt Grund für Geheimhaltung

Die Geheimhaltung rund um Schumis Gesundheitszustand hat laut Anwalt Felix Damm, der ihn bereits seit 2008 vertritt, einen guten Grund. Man habe sogar einmal überlegt, eine finale Meldung über den Gesundheitszustand zu veröffentlichen. "Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte Wasserstandsmeldungen erfolgen müssen", erklärte Damm im Interview mit dem Magazin Legal Tribune Online.

So müssen sich Fans damit zufrieden geben, keine Details mehr zu Michael Schumacher zu erfahren. Damit glaubt jedoch, "dass die allermeisten Fans gut damit umgehen können."