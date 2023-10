Cora Schumacher: Sohn David hat Kontakt abgebrochen

Die 46-Jährige wird von ihrem Sohn gemieden.

Sie musste bei diesem Interview mit den Tränen kämpfen. Im Gespräch mit RTL sprach Cora Schumacher (46) über die Beziehung zu ihrem Sohn David (22).

Das traurige: Derzeit gibt es keine! Denn David habe den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen. Über die Gründe weiß Cora, die Ex-Frau von Ralph Schumacher (48), der auch der Vater von David ist, nicht Bescheid. Sie sagte, darauf angesprochen: "Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum eigentlich genau."

Tattoo bleibt

Trotzdem wolle sie abwarten und keine gröberen Maßnahmen setzen. Das Tattoo, das Davids Geburtsdatum zeigt, seinen Namen und mit einem Herz versehen ist, wird die 46-Jährige nie entfernen lassen. Andere allerdings schon. So wird ein Totenkopf am Oberschenkel und ein Schriftzug am Arm "Princess" bald weggelasert werden.

