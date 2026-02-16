Kurzurlaub mit Tiefenwirkung: Erholung im AVITA Resort

: Wenn draußen Kälte und graue Tage den Ton angeben, wird der Wunsch nach Wärme und Entspannung größer. Ein kurzer Wellnessurlaub bietet genau das – abschalten, auftanken und dem Winter für ein paar Tage entkommen

Bad Tatzmannsdorf. Während draußen die Temperaturen sinken, setzen viele Urlauber im Winter auf Erholung im warmen Thermalwasser. Eine der bekannten Adressen dafür ist das AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf. Das 4-Sterne-Superior-Haus bietet seinen Gästen 15 Pools mit bis zu 36 Grad warmem Wasser sowie eine weitläufige Saunalandschaft mit 24 Saunen und Dampfbädern. Besonders gefragt ist im Winter der „Sauna Garten Eden“, der mit Event Show-Aufgüssen und Ruhebereichen im Freien punktet.

Neben Wellness spielt auch Kulinarik eine zentrale Rolle: Das Resort legt Wert auf regionale Produkte und saisonale Küche. Ergänzt wird das Angebot durch Bewegungsprogramme, Yogaeinheiten und Ausflugsmöglichkeiten in die Umgebung, etwa zur Burg Schlaining oder durch die sanfte Hügellandschaft des Südburgenlands.

Gerade in den Wintermonaten und rund um den Jahreswechsel zieht das AVITA Resort Gäste an, die bewusst auf Ruhe, Erholung und kurze Anfahrtswege setzen – eine Kombination, die den Wellnessurlaub auch abseits der Hochsaison attraktiv macht.

