AK-Tipps: Stressfrei durch das Last-Minute-Shopping

Kurz vor Weihnachten steigt für viele der Stresspegel. Die Arbeiterkammer Oberösterreich gibt praktische Tipps, wie Last-Minute-Shopping entspannter und sicherer gelingt.

OÖ. Die Tage vor Weihnachten sind oft geprägt von Hektik, langen To-do-Listen und Zeitdruck. Die AK Oberösterreich rät, beim Last-Minute-Shopping bewusst vorzugehen, um Ärger und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Gutscheine sollten möglichst von Einkaufszentren oder -straßen stammen, da sie bei Geschäftsschließungen sonst wertlos werden können. Bargeld oder selbstgemachte Gutscheine gelten als sichere Alternative.

Beim Einkauf im stationären Handel empfiehlt es sich, Waren vorab zu reservieren und Rückgabe- oder Umtauschmöglichkeiten zu klären. Beim Onlinekauf gilt ein 14-tägiges Rücktrittsrecht, jedoch sollten längere Lieferzeiten einkalkuliert werden.