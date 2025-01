Spar bringt ›Taste of Asia‹ in die Regale

Hierzulande kocht und isst man gerne asiatische Gerichte. Spar bietet nun eine Vielzahl an neuen Produkten sowie auch Rezepte für den „Taste of ASIA“.

Ob duftendes Thai-Curry, filigranes Sushi, deftige Dim Sum und würzige Miso Paste: Die Gerichte des asiatischen Kontinents ziehen in die heimischen Küchen ein.

Spar hat in den letzten fünf Jahren das Gesamtsortiment im asiatischen Bereich um rund 20 Prozent deutlich erweitert und bietet eine Vielfalt an authentischen, asiatischen Produkten an, auch durch die Expertise von Start-ups wie MAKA Ramen unter Young & Urban by Spar. Nun wird das Sortiment umfassend erweitert. Das neue Markendach „Taste of ASIA“ fasst die asiatischen Produkthighlights der Spar-Marken im neuen Design zusammen.

„Unter ‚Taste of ASIA‘ vereinen wir die Produkte aus den verschiedenen Ländern Asiens. Im Mittelpunkt des Sortiments bei Spar stehen Food Passion, Qualität und Authentizität. Diese Grundsätze prägen daher auch unsere asiatische Produktvielfal. Unser erklärtes Ziel ist es, die geschmackliche Bandbreite Asiens bereitzustellen und so eine inspirierende Grundlage für kreative Gerichte für die eigene Küche zu bieten“, erklärt Spar-Vorstand Markus Kaser.

Veganes Ramen by Didi Maier. © Spar ×

Japanisches Streetfood Ramen erobert Österreich

Gemeinsam mit dem Salzburger Koch Didi Maier, der in seiner internationalen Ausbildungszeit Einflüsse und Erfahrungen aus anderen Ländern wie auch Asien sammelte, entstanden die vegane Spar enjoy Ramen. Hergestellt werden diese nach traditionellen Rezepten. Die typische Würzmischung liegt bei und ist einfach mit heißem Wasser aufzugießen. Ideales Streetfood-Gericht für die Mittagspause oder für eine schnelle Mahlzeit zwischendurch.

Spar Bio Miso Paste: Umami in der modernen Küche

Die Miso-Paste ist ein fester Bestandteil asiatischer Gerichte – von klassischen Suppen über Marinaden für Fisch und Fleisch bis hin zu Dressings. Sie ist bekannt als natürliche Umami-Quelle, der traditionell fünften Geschmacksrichtung in Asien. Je nach Region und Kultur variiert die Herstellung sowie Ausprägung. Bei der spar Bio Miso Paste trifft fernöstlicher Geschmack auf regionalen und biologischen Anbau der Rohstoffe: Produziert wird die Miso Paste für Spar von der Manufaktur Bio Lutz im Mostviertel (Niederösterreich).

Pak Choi (chinesischer Blätterkohl) ist eine beliebtes Gemüse in der Asia-Kitchen. © oe24 ×

Rezepttipp: Ideal ist die Spar Bio Miso Paste auch zu einem Wok-Gericht gemeinsam mit dem frischen SPAR Natur*pur Bio-Pak Choi, dem traditionellen Gemüse der asiatischen Küche.

Kimchi - koreanische Küche. © Spar wearegiving ×

Bio-Kimchi steht für koreanischen Genuss

In Korea wird praktisch zu jeder Mahlzeit traditionell Kimchi serviert – fermentiertes Gemüse aus Weißkohl, Karotten, Zwiebeln und ausgewählten Gewürzen. Das Spar Bio-Kimchi gibt es in zwei Geschmacksrichtungen mild oder spicy.

Mit Buttons und Hinweisen auf den Verpackungen können Kunden zudem nachvollziehen, aus welchem Land das Produkt ursprünglich stammt. Die ersten neuen Produkte und neu gestalteten Produkte stehen bereits im Markt.