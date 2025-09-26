Alles zu oe24VIP
Signa Holding machte im Jahr vor Insolvenz 650 Mio. Euro Minus

Massive Verluste

Signa Holding machte im Jahr vor Insolvenz 650 Mio. Euro Minus

26.09.25, 12:40
Teilen

Insolvenzverwalter beziffert Betriebsverlust im Jahr vor Insolvenzantrag auf rund 650 Mio. Euro. Signa-Gründer René Benko im Oktober vor Gericht.

Der operative Verlust der Signa Holding hat sich im Jahr vor ihrer Pleite auf rund 650 Mio. Euro belaufen. Das teilte Christof Stapf am Freitag in seinem fünften Bericht an die Gläubiger mit. Der Bericht liegt der APA vor. Damit wurde erstmals das genaue Ausmaß des Verlusts im letzten Jahr vor dem Insolvenzantrag Ende November 2023 beziffert. Einem Gutachten von Deloitte Financial zufolge trat die materielle Insolvenz bereits spätestens im November 2022 ein.

"Erhebliche Verfahrensverzögerungen" wegen Richterwechsel erwartet

Die Prüfung weiterer Haftungs- und Anfechtungsansprüche laufe nach wie vor. Bisher habe der Insolvenzverwalter Anfechtungsansprüche von mehr als 315 Mio. Euro gerichtlich eingefordert. Aufgrund eines Richterwechsels rechnet Stapf allerdings mit "erheblichen Verfahrensverzögerungen". Davon betroffen ist unter anderem das angestrengte Verfahren gegen den Ex-SPÖ-Kanzler und Ex-Signa-Prime-Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer wegen erhaltener Honorare in Höhe von knapp fünf Millionen Euro, für die "keine nachvollziehbare Leistungserbringung" erfolgt sei. Gusenbauer bestreitet die Vorwürfe. Am 18. September hätte Gusenbauer sich dazu am Handelsgericht äußern sollen, doch die Tagsatzung wurde aufgrund des Richterwechsels "auf unbestimmte Zeit vertagt", wie es im Bericht heißt.

Parallel dazu arbeite der Insolvenzverwalter weiterhin an der Verwertung der Beteiligungen, der Einbringung offener Forderungen und der geordneten Abwicklung der übrigen Unternehmensbereiche. Die Verwertung von René Benkos Privatjet, Büroausstattung, Jagdwaffen, Einrichtung der Villa Ansaldi und Markenrechte brachten insgesamt rund 10 Mio. Euro. Zudem wurden die strategischen Beteiligungen am US-Geschäft (inklusive Chrysler Building) und die Anteile an der "Kronen Zeitung" veräußert. Außergerichtlich konnten bisher 3,7 Mio. Euro eingebracht werden.

Auf Betreiben des Insolvenzverwalters seien bisher 25 Gesellschaften liquidiert und über weitere 23 Gesellschaften Insolvenzverfahren eingeleitet worden. Die weitere Abwicklung werde sich bis ins Jahr 2026 erstrecken.

Forderungen von über 8,3 Mrd. Euro gegenüber der Signa Holding

Bis 25. September 2025 wurden 449 Forderungen in Höhe von über 8,35 Mrd. Euro gegenüber der Signa Holding angemeldet. Davon hat der Insolvenzverwalter mehr als 2,75 Mrd. Euro anerkannt und gut 5,59 Mrd. Euro bestritten.

Signa-Gründer René Benko im Oktober vor Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Derzeit ist er in Wien in U-Haft.

