Knaller um Abnehmpille: Wegovy-Firma klagt Nachahmer

Das US-Unternehmen Hims & Hers hatte zuvor eine billigere Kopie der Abnehmpille angekündigt: Jetzt setzt es den Klags-Hammer.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will nach der Ankündigung von Nachahmer-Produkten seines Abnehm-Medikaments Wegovy rechtliche Schritte gegen das US-Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers einleiten. Hims & Hers verwende eine illegale Massenrezeptur, die ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstelle, teilte Novo Nordisk am Donnerstag mit.

Klags-Hammer schlägt zu

Novo Nordisk werde rechtliche und regulatorische Schritte einleiten.

Damit wolle man Patienten, sein geistiges Eigentum und die Integrität des US-Zulassungsrahmens für Arzneimittel schützen. Hims & Hers hatte zuvor mitgeteilt, ab sofort Nachahmungen der Wegovy-Pille zu einem Einführungspreis von 49 Dollar pro Monat (41,46 Euro) anzubieten. Die Originalprodukte sind deutlich teurer.