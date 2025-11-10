WM-Start: ÖFB-Frauen empfangen Norwegen im März

Die österreichischen Fußball-Frauen starten am 3. März 2026 mit einem Heimspiel gegen Norwegen in die WM-Qualifikation. Im April folgt das Spitzenduell gegen Rekord-Europameister Deutschland.

Das ÖFB-Frauenteam von Teamchef Alexander Schriebl beginnt die WM-Qualifikation 2026 mit Heimrecht gegen Norwegen. Nur vier Tage später, am 7. März, folgt das Auswärtsspiel in Slowenien in der Gruppe A4.

Schweres Deutschland-Doppel

Mitte April erwarten die ÖFB-Frauen das Highlight der Qualifikation: Innerhalb von vier Tagen kommt es gleich zweimal zum Duell mit Rekord-Europameister Deutschland. Das erste Spiel findet auswärts statt, bevor das Rückspiel in Österreich über die Bühne geht.

Juni-Abschluss mit Heimvorteil

Die Qualifikation endet im Juni mit zwei entscheidenden Partien. Am 5. Juni haben die ÖFB-Frauen erneut Heimrecht gegen Slowenien, bevor es am 9. Juni zum Rückrundenspiel in Norwegen geht. Die genauen Spielorte und Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Historische WM-Chance

Die österreichischen Fußball-Frauen hoffen im siebenten Anlauf auf die erste WM-Teilnahme ihrer Geschichte. Nur die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien.

Play-off als Alternative

Alle anderen Teams müssen in ein zweistufiges Play-off, das im Oktober und Dezember 2026 ausgetragen wird. Für die ÖFB-Frauen wäre dies die letzte Chance, doch noch das Ticket für Brasilien 2027 zu lösen.