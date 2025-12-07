Andere Länder machen es vor

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Österreich ist bei der ­Inflation einsame Spitze, leider. Während unsere Nachbarn in der Schweiz eine Inflation von 0,0 Prozent (!) ausweisen, weist die Statistik uns blamable 4,1 Prozent aus. Zahlreiche europäische Staaten haben gezeigt, wie man die Inflation nachhaltig senken kann. Man muss also nichts Neues erfinden, ein Blick in andere Länder genügt.

Vor allem ein entschiedenes Eingreifen in die Energiepreise ist gefragt; das Grundproblem der „Merit Order“, dass also das teuerste (Gas-)Kraftwerk den Strompreis bestimmt, muss ausgehebelt werden. Man bezuschusst einfach dieses Gas, das für die Stromproduktion verwendet wird und schon sinken die Strompreise. Bei Wohnen haben wir ­eine perverse Situation: Durch die Bindung an den Verbraucherpreisindex (VPI) steigen unsere Mieten, wenn zum Beispiel Energie oder Lebensmittel teurer werden, das ist krank.

Der Staat selbst treibt die Inflation auch, denn es werden wie wild Gebühren und Abgaben erhöht, laut Finanzminister machen diese Erhöhungen im nächsten Jahr rund 0,2 Prozentpunkte der Inflation aus. Die Menschen verstehen nicht, warum wir so schlecht dastehen. Die Wahrheit: Fast alle Staaten machen es besser als wir. Machen wir es endlich nach!