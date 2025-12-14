„Hier ist es doch am schönsten“: Müller kehrt nach Bayern zurück

Im August hatte er ein neues Kapitel aufgeschlagen, nun ist er Zeit wieder dort, wo alles begann: Thomas Müller ist zurück in Bayern.

© Getty

Die Rückkehr der FCB-Legende pünktlich zur Adventszeit sorgt bei seinen Fans für große Freude.

Nach 25 Jahren beim FC Bayern München wagte der Weltmeister von 2014 im Sommer den Schritt ins Ausland und wechselte zu den Vancouver Whitecaps nach Kanada. Sportlich zahlte sich das Abenteuer schnell aus: In seiner ersten Saison erzielte Müller neun Tore in 13 Pflichtspielen und wurde rasch zum Publikumsliebling. Nur der ganz große Triumph blieb ihm verwehrt – im Finale um die Meistertrophäe mussten sich die Whitecaps Inter Miami mit Superstar Lionel Messi geschlagen geben.

© Getty

Advent „dahoam“: Breze, Wurst und Käse

Nach einer intensiven Saison gönnt sich der 36-Jährige nun eine Pause – und verbringt diese ganz traditionell in seiner Heimat. Pünktlich zum dritten Advent meldete sich Müller mit einem Instagram-Post aus Bayern zurück. Auf dem Foto sitzt er gut gelaunt vor einer Breze und einer klassischen bayerischen Wurst- und Käseplatte – ein Bild, das Heimatgefühle weckt.

Dazu schreibt er: „Wieder dahoam in Bayern. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und gemütliche, vorweihnachtliche Momente.“

Auffällig: Der Bart, den sich Müller während seiner Zeit in Kanada hatte wachsen lassen, verleiht ihm einen leicht veränderten Look – die gute Laune aber ist unverkennbar dieselbe.

Fans feiern Müllers Rückkehr

In München gilt Thomas Müller längst als Identifikationsfigur und Vereinsikone. Entsprechend begeistert fielen die Reaktionen auf seinen Adventsgruß aus. Zahlreiche Fans kommentierten den Post mit Herz-Emojis, Weihnachtswünschen und der Hoffnung, Müller bald wieder häufiger in Bayern zu sehen – zumindest abseits des Platzes.

Weitere Zeit in der Heimat

Ob der Offensivspieler nach den Feiertagen erneut nach Kanada zurückkehrt oder noch weitere Zeit in der Heimat verbringt, ließ er offen. Sicher ist nur: Thomas Müller „dahoam“ – das ist für viele Bayern-Fans immer noch eines der schönsten Bilder zur Weihnachtszeit.