Rodel-Sensation! Erster Weltcup-Sieg für Hannah Prock
© gepa

Winterberg

Rodel-Sensation! Erster Weltcup-Sieg für Hannah Prock

07.12.25, 12:58
Teilen

Rodlerin Hannah Prock hat beim Weltcup-Auftakt in Winterberg für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt – und gleich ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert. 

Die Tirolerin lag bereits nach dem ersten Lauf vorne und brachte die knappe Führung mit beeindruckender Nervenstärke ins Ziel. Am Ende siegte Prock um gerade einmal drei Hundertstelsekunden vor der Deutschen Merle Fräbel.

Für einen rot-weiß-roten Doppelerfolg reichte es zwar nicht ganz, doch auch die erst 20-jährige Dorothea Schwarz lieferte ein Top-Ergebnis. Nach Rang zwei zur Halbzeit verlor sie im entscheidenden Lauf zwar noch etwas Zeit, sicherte sich aber dennoch Platz drei – und damit ihr erstes Podest in dieser Saison.

