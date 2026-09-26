»Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen«

ORF-Premiere: Richy Müller und Felix Klare ermitteln in Stuttgart

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Krimi. Der Leichnam einer jungen Frau lag offensichtlich bereits seit Wochen in ihrer Wohnung, als er gefunden wird. Wieso hat niemand Nelly Schlüter (Bayan Layla) vermisst? Weder ihre Eltern, noch ihr Bruder und schon gar nicht ihre beste Freundin Fine Slowinski (Trixi Strobel)? Im Gegenteil, Fine war wohl eher erleichtert, dass Nelly nicht mehr in ihrem Leben vorkam. Dass Nellys Ex-Freund Felix Vietze (Malik Blumenthal) nichts auffiel, wundert die Kommissare eher nicht, auch wenn die beiden offensichtlich in den Wochen vor dem Tod der jungen Frau telefonischen Kontakt hatten. Die junge Frau hatte es nach der Trennung mit Online-Dating probiert, aber bei keinem der Männer, die sie traf, scheint sie einen Wunsch nach engerem Kontakt ausgelöst zu haben. War Nelly Schlüter wirklich so einsam, wie es aussieht, fragen sich Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) und suchen nach der Person, die Nelly fatalerweise in ihr Leben gelassen hat.

ORF 2

20.15 UHR