Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Challenge: Mit Charlotte Engelhardt, Calvin Kleinen und Jan Köppen

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Herausforderung. In der finalen Show der "Grill den Henssler"-Sommerstaffel stellen sich Charlotte Engelhardt, Calvin Kleinen und Jan Köppen der Herausforderung am Grill. Mit Unterstützung von Koch-Coach Hans Neuner treten sie den kulinarischen Wettkampf gegen Steffen Henssler an. Wer sich am Ende durchsetzt und das Preisgeld für einen guten Zweck erspielt, entscheidet die Jury - moderiert von Laura Wontorra.

VOX

20.15 UHR