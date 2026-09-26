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Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Fünf Menschen stehen nebeneinander und lächeln in die Kamera, draußen mit Bäumen im Hintergrund.
© Hersteller
Challenge: Mit Charlotte Engelhardt, Calvin Kleinen und Jan Köppen
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Herausforderung. In der finalen Show der "Grill den Henssler"-Sommerstaffel stellen sich Charlotte Engelhardt, Calvin Kleinen und Jan Köppen der Herausforderung am Grill. Mit Unterstützung von Koch-Coach Hans Neuner treten sie den kulinarischen Wettkampf gegen Steffen Henssler an. Wer sich am Ende durchsetzt und das Preisgeld für einen guten Zweck erspielt, entscheidet die Jury - moderiert von Laura Wontorra.

VOX
20.15 UHR

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v.l. Calvin Kleinen, Charlotte Engelhardt, Jan Köppen +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Charlotte Engelhardt, Calvin Kle

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