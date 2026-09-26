Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«
Herausforderung. In der finalen Show der "Grill den Henssler"-Sommerstaffel stellen sich Charlotte Engelhardt, Calvin Kleinen und Jan Köppen der Herausforderung am Grill. Mit Unterstützung von Koch-Coach Hans Neuner treten sie den kulinarischen Wettkampf gegen Steffen Henssler an. Wer sich am Ende durchsetzt und das Preisgeld für einen guten Zweck erspielt, entscheidet die Jury - moderiert von Laura Wontorra.
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