Neues auf DISNEY+

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Beliebter Grusel-Film: »FX's American Horror Story: 13«
Spannung. Staffel 13 setzt unter dem Titel American Horror Story: 13 unter anderem die Geschichte der aus Coven und Apocalypse bekannten Hexen fort und bringt Charaktere aus allen Staffeln zurück.
1.10.
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Doku: »Chiles Grubenunglück: Wettlauf gegen die Zeit«
Unglück. In Nordchile werden 33 Bergleute 800 Meter unter der Erde eingeschlossen. Es beginnt eine 69-tägige Rettungsaktion, die die ganze Welt in Atem hält.
26.9.
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