Neues auf DISNEY+

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Promo-Poster mit einer Sphynx-Katze, High Heels und schwarzer Spitzenhose, Serie AHS 13.
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Beliebter Grusel-Film: »FX's American Horror Story: 13«

Spannung. Staffel 13 setzt unter dem Titel American Horror Story: 13 unter anderem die Geschichte der aus Coven und Apocalypse bekannten Hexen fort und bringt Charaktere aus allen Staffeln zurück.

1.10.
SERIE

Doku: »Chiles Grubenunglück: Wettlauf gegen die Zeit«

Bergarbeiter stehen in einer beleuchteten unterirdischen Mine mit Schacht nach oben.
. © Hersteller

Unglück. In Nordchile werden 33 Bergleute 800 Meter unter der Erde eingeschlossen. Es beginnt eine 69-tägige Rettungsaktion, die die ganze Welt in Atem hält.

26.9.
SERIE

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