oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Oper: »Die Wiener Symphoniker mit Popelka & Avdeeva«

Eine Pianistin spielt am Flügel, begleitet von einem Orchester mit Streichinstrumenten.
© Hersteller
In Grafenegg: Zwei Schlüsselwerke der Romantik
OE24 auf Google bevorzugen

Kultur. Johannes Brahms' 1. Klavierkonzert und Franz Schuberts "Große" Sinfonie in C-Dur. Es spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Petr Popelka. Beide Werke vereinen große Formen, innere Würde und musikalische Ausdruckskraft. Der Wahl-Wiener Johannes Brahms hat sich auch stark mit der musikalischen Hinterlassenschaft von Franz Schubert auseinandergesetzt. Die letzten 25 Jahre seines Lebens verbrachte Brahms in Wien und wohnte in der Karlsgasse, nicht weit vom Wiener Konzerthaus entfernt. In diesem brilliert Yulianna Avdeeva, die Preisträgerin des Internationalen Chopin-Wettbewerbs 2010, nun mit Brahms erstem Klavierkonzert in d-Moll.

ORF 3
20.15 UHR

Auch interessant

Rabatt-Schlacht der Supermärkte

Diese Förderung soll die Netzkosten drücken

Kardashian und Hamilton: Liebes-Show in Paris

Abendliche Ansicht des beleuchteten Wiener Musikvereins in Wien.
Wiener Musikverein at evening, famous concert hall and landmark of Vienna © Getty Images/iStockphoto

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

TV-Highlights am Sonntag

»Universum - Die Show«

Oper: »Die Wiener Symphoniker mit Popelka & Avdeeva«

Neues auf PRIME

TV-Highlights am Samstag

Neues auf DISNEY+

Kabarett: »Ralf Schmitz live! Schmitzfindigkeiten«

Show: »Der Quiz-Champion« mit Johannes B. Kerner

NEUES auf SKY

Neues auf NETFLIX