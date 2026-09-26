Oper: »Die Wiener Symphoniker mit Popelka & Avdeeva«
Kultur. Johannes Brahms' 1. Klavierkonzert und Franz Schuberts "Große" Sinfonie in C-Dur. Es spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Petr Popelka. Beide Werke vereinen große Formen, innere Würde und musikalische Ausdruckskraft. Der Wahl-Wiener Johannes Brahms hat sich auch stark mit der musikalischen Hinterlassenschaft von Franz Schubert auseinandergesetzt. Die letzten 25 Jahre seines Lebens verbrachte Brahms in Wien und wohnte in der Karlsgasse, nicht weit vom Wiener Konzerthaus entfernt. In diesem brilliert Yulianna Avdeeva, die Preisträgerin des Internationalen Chopin-Wettbewerbs 2010, nun mit Brahms erstem Klavierkonzert in d-Moll.
20.15 UHR
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