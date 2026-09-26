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TV-Highlights am Sonntag

Drei Männer im Western-Look, einer mit Hut und Sonnenbrille, zwei mit Hüten und ernsten Blicken.
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Tarantino-Western: ORF-Premiere von »Django Unchained« mit Christoph Waltz

Oscargekrönt. 1858, in den amerikanischen Südstaaten. Der als Zahnarzt getarnte Kopfgeldjäger Dr. King Schultz befreit den Sklaven Django, der ihm helfen soll, die gefürchteten Brittle-Brüder zu stellen. Die brutale Bande hat nämlich einst dessen Frau Broomhilda verschleppt. Die Spuren führen das ungleiche Duo zur ‚Candyland’-Plantage, wo Großgrundbesitzer Calvin Candie mit seinem väterlichen Adlatus Stephen eine wahre Schreckensherrschaft führt.

ORF 1
20.15 UHR
Zwei Männer in Westernkleidung knien im Freien, einer hält ein Gewehr, sie wirken aufmerksam.
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Romantik: »Das Traumschiff: Walvis Bay« mit Florian Silbereisen & Co

Drei Personen in weißer Schiffsuniform stehen auf dem Deck eines Kreuzfahrtschiffs.
Auch auf der Reise nach Namibia kann sich Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) auf Hanna Liebhold (Barbara Wussow, M.) und Oskar Schifferle (Harald Schmidt, r.) verlassen. © ZDF und Dirk Bartling

Drama. Die Reise des "Traumschiffs" nach Swakopmund ist voller Überraschungen, besonders für Kapitän Max Parger: Nach Auslaufen des Schiffes wird in seiner Kabine ein Korb mit einem weinenden Baby gefunden _ dem Baby des Kapitäns, glaubt man dem beigefügten Hinweis. Doch Kapitän Parger und Staff-Kapitän Grimm streiten jede Beteiligung ab. Nur: Wer ist der Vater? Bis zur Klärung dieser Frage und der Ankunft im nächsten Hafen muss der kleine Junge rund um die Uhr versorgt werden.

ZDF
20.15 UHR

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Action-Film: »Guy Ritchie's Der Pakt«

Zwei Soldaten in voller Ausrüstung, einer zielt mit Gewehr, dramatischer Himmel im Hintergrund.
. © Hersteller

Thriller. Afghanistan im Jahr 2018: Bei einem Einsatz gegen die Taliban gerät die Einheit von Master Sergeant John Kinley in einen Hinterhalt. Nur Kinley und der afghanische Dolmetscher Ahmed überleben. Schwer verletzt verdankt der Soldat sein Leben dem mutigen Ortshelfer, der ihn durch feindliches Gebiet in Sicherheit bringt. Als Ahmed später selbst ins Visier der Taliban gerät und auf Hilfe warten muss, kehrt Kinley zurück, um seine Schuld zu begleichen.

PRO 7
20.15 UHR

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