Neues auf PRIME
Spannender Action-Film: »Kill Jackie« mit Catherine Zeta-Jones
Thriller. Die ehemalige Kokainhändlerin Jackie Price lebt luxuriös und verkauft Kunst über Steuersysteme. Nach 20 Jahren Anonymität endet ihr friedliches Leben, als die sieben Dämonen, Elitekiller, angeheuert werden, um sie zu töten.
SERIE
Sci-Fi-Komödie: »Poor Things« mit Emma Stone
Fantasy. Die wiederbelebte Bella Baxter reist auf der Suche nach Lebenserfahrung durch die Welt und kämpft für Freiheit und Gleichberechtigung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden