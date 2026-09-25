Neues auf PRIME

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Spannender Action-Film: »Kill Jackie« mit Catherine Zeta-Jones

Thriller. Die ehemalige Kokainhändlerin Jackie Price lebt luxuriös und verkauft Kunst über Steuersysteme. Nach 20 Jahren Anonymität endet ihr friedliches Leben, als die sieben Dämonen, Elitekiller, angeheuert werden, um sie zu töten.

2.10.

SERIE

Sci-Fi-Komödie: »Poor Things« mit Emma Stone

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Fantasy. Die wiederbelebte Bella Baxter reist auf der Suche nach Lebenserfahrung durch die Welt und kämpft für Freiheit und Gleichberechtigung.