Wiener (64) stürzt bei Wanderung in Friaul tödlich ab

Udine. Ein 64-jähriger Wiener ist am Mittwoch bei einer Wanderung im friaulischen Dorf Montemaggiore in der Provinz Udine ums Leben gekommen. Der Mann stürzte 40 Meter tief in eine Schlucht und zog sich schwere Verletzungen zu, als er sich auf einer Höhe von etwa 1.300 Metern befand. Der 64-Jährige war laut den friaulischen Rettungseinheiten an einer gefährlichen Stelle gestolpert.

Der Mann war mit sieben Personen aus einer Wiener Pfarre unterwegs. Der Unfall passierte am Wanderweg "Cammino Celeste". Der 64-Jährige starb kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte.