Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Polizei Blaulicht
© TZ Oesterreich Pauty Michele (Symbolbild)

Bruder fand Leiche

Mord-Alarm: 49-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden

19.01.26, 18:25
Teilen

Heute wurde in einer Linzer Innenstadt-Wohnung eine Leiche entdeckt, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) berichten. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Linz. Wie die "OÖN" berichten, wurde am Montagnachmittag ein 49-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in der Harrachstraße aufgefunden. Laut dem Bericht wies die Leiche zahlreiche Verletzungen auf und war gefesselt. Der tote 49-Jährige wurde von seinem Bruder gefunden. 

Das LKA Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Vom Täter fehlt bis jetzt jede Spur.

Mehr Infos in Kürze ...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden