Mord-Alarm: 49-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden

Heute wurde in einer Linzer Innenstadt-Wohnung eine Leiche entdeckt, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) berichten. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Linz. Wie die "OÖN" berichten, wurde am Montagnachmittag ein 49-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in der Harrachstraße aufgefunden. Laut dem Bericht wies die Leiche zahlreiche Verletzungen auf und war gefesselt. Der tote 49-Jährige wurde von seinem Bruder gefunden.

Das LKA Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Vom Täter fehlt bis jetzt jede Spur.

