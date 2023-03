Ski-Weltmeister stirbt mit nur 30 Jahren

Große Trauer im Ski-Freestyle. Der frühere Weltmeister Pawel Krotow ist völlig überraschend gestorben.

Wie der russische Verband mitteilte, ist Pawel Krotow im Alter von nur 30 Jahren völlig unerwartet gestorben. Der Team-Weltmeister von 2021 erlitt in der Nacht des 25. März eine akute Gehirnblutung. „Als er schlief, platzte ein Gehirngefäß“, berichtet Cheftrainer Alexander Pongilsky. Jede Hilfe für den 30-Jährigen sei zu spät gekommen.

Große Erfolge

Der Ski-Verband zeigte sich bestürzt. „Wir sprechen der Familie, den Freunden und Angehörigen von Pawel unser tiefstes Beileid aus“, so die FIS.

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte Krotow 2021 bei der WM in Idre in Schweden. Zusammen mit Ljubow Nikitina und Maxim Burow holte der Russe Gold im Teambewerb. Im Aerial-Einzel durfte sich der Athlet über eine Bronze-Medaille freuen. Bei den Olympischen Spielen wurde Krotow 2014 in Sotschi Zehnter und 2018 in Pyeongchang Vierter.