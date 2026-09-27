Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »Pulled Pork« mit Pizzera & Jaus

ORF 1. Nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester haben sich die Wege eines ehemaligen Polizisten und seines vorbestraften Bruders getrennt. Eine neue Spur, die mit drei ausgeschlagenen Zähnen und einem Mordfall beginnt, führt sie wieder zusammen und verstrickt sie in eine Verschwörung mit russischen Kriminellen, einem zwielichtigen Bürgermeisterkandidaten und einer ehemaligen Schönheitskönigin.

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Dienstag: »Surfing Hippos - Der Strand der Dschungeltiere«

ORF 2. Im ersten Schein der Morgensonne schiebt sich ein Flusspferd aus dem Regenwald in die Brandung des Atlantiks. Wo der Boden unter ihm abfällt, nehmen die Wellen den Zwei-Tonnen-Koloss auf und verwandeln ihn in einen Surfer. Scheinbar mühelos gleitet er die Küste entlang und eröffnet den Blick auf einen einzigartigen Lebensraum. Die Universum-Premiere „Surfing Hippos – Der Strand der Dschungeltiere" führt nach Gabun, in den Loango-Nationalpark. Hier, nahe am Äquator, trifft tropischer Regenwald auf den Ozean.

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Mittwoch: ORF-Premiere: »Rosamunde Pilcher: Vier Luftballons und ein Todesfall«

ORF 2. Gwen arbeitet in einem Blumengroßhandel. Sie genießt es, von ihrem sympathischen Joey umgarnt zu werden. Als sie eine Lieferung auf den Friedhof bringt, stolpert sie in ein ausgehobenes Grab und bleibt bewusstlos liegen. Als sie wieder zu sich kommt, schaut sie dem attraktiven Notarzt Lennard in die Augen. Obwohl es zwischen den beiden knistert, nimmt Gwen lieber Abstand. Sie erfährt, dass der alleinerziehende Vater seine Frau vor einem Jahr bei einem Unfall verloren hat. Da fällt ihr ein Luftballon von deren Tochter Lilly in die Hände.

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Donnerstag: »Die Rosenheim-Cops«

ORF 2. Vor fünf Jahren haben Georg Vorreiter und seine Frau Simone inmitten unberührter Natur einen Sternenpark eröffnet. Sehr zum Leidwesen ihres Nachbarn, des Bauern Ludwig Forstner, strömen seither viele Besucherinnen und Besucher in das enge Tal. Als Vorreiter eines Morgens erschlagen auf seinem Grundstück aufgefunden wird, gehört Forstner für die Cops Stadler und Andresen zu den Hauptverdächtigen. Aber auch ein betrunkener Übernachtungsgast könnte den Mord begangen haben.

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Freitag: »Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands«

RTL. Deutschlands härtester TV-Parcours ist zurück. Neben zahlreichen neuen Hindernissen stellt "Ninja Warrior Germany" in der elften Staffel auch ein neues Moderationstrio vor: Jan Köppen und Wolff Fuss begleiten gemeinsam die spektakulären Runs am Parcours. Anna Fleischhauer ist als Field-Reporterin direkt am Geschehen. Für die Athletinnen und Athleten geht es in den sechs Vorrunden um den Einzug in die Finalshows.

Jan Köppen (l.), Anna Fleischhauer, Wolff Fuss +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Hersteller

Samstag: »Muttertag. Ein Taunuskrimi(1)«

ORF 2. Auf dem Gelände eines ehemaligen Kinderheims wird sein betagter Inhaber, Theodor Reifenrath, tot aufgefunden. Ein offener Safe lässt Kommissar Oliver von Bodenstein und seine Kollegin Pia Sander an einem Unfall zweifeln. Als Pia im Hundezwinger auf menschliche Überreste stößt, die von drei Frauen stammen, nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Das auffällige Tötungsmuster führt die Kripo zu weiteren ungeklärten Mordfällen. Vieles spricht für einen Serientäter, der stets am Muttertag zuschlägt.

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Sonntag: ORF-Premiere: »Tatort: Explosive Mischung«

ORF 2. Nach einer missglückten Geldautomatensprengung in Ludwigshafen stirbt der Bandenchef Dennis Lohberg. Eine verschwundene Geldkassette lässt auf einen flüchtigen Komplizen schließen. Lena Odenthal und Johanna Stern ermitteln im Umfeld der Lohberg-Gang und des selbsternannten Viertelaufpassers Ulf Meisner. Als Nico Langenkamp auf eigene Faust handelt, gerät die Lage gefährlich außer Kontrolle.

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